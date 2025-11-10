¡Espectacular! Andy presenta Marioneta en El Hormiguero, su primer single en solitario

La visita de Andy a El Hormiguero ha estado cargada de ilusión y buenos recuerdos. El cantante ha hablado sobre su salto en solitario y ha recordado algunos de los momentos más especiales de su trayectoria junto a Lucas.

Antes de terminar con la entrevista, el artista ha querido hacer un regalo inolvidable a la audiencia presentando, en exclusiva, su nuevo single, Marioneta. Acompañado de una banda y con un extra de ternura, el invitado ha dejado a todos de piedra.

Andy ha oficializado así una nueva etapa en su vida profesional dejando atrás la oscura etapa que ha vivido en los últimos tiempos junto a Lucas. ¡No te lo pierdas!