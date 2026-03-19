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El Rosco | 19 de marzo

Alejandro flaquea en El Rosco: Javier le noquea con 23 aciertos imposibles de igualar

Alejandro ha sido incapaz de seguir el alto ritmo de su rival, que ha vuelto a completar una primera vuelta casi impecable y ha terminado rozando el bote de 274.000 euros.

Alejandro flaquea en El Rosco: Javier le noquea con 23 aciertos imposibles de igualar

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Alberto Mendo
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Quien parpadea se lo pierde. Esta expresión popular podría tener su equivalente en El Rosco porque, en un duelo tan exigente como el que Alejandro y Javier se han acostumbrado a ofrecer, quien falla cae derrotado. Le ha ocurrido al más veterano de los dos concursantes, que ha flaqueado en una tarde en la que su rival se ha mantenido en el nivel de los 23 aciertos.

Javier sigue instalado en un efectivo primervueltismo. Ha arrancado con nueve aciertos y otros tantos ha sumado en su siguiente turno. Entre medias, Alejandro ha comenzado bien, con seis respuestas, pero ha cometido un fallo en la J que le ha llenado de dudas. Quizá le ha pasado factura lo ocurrido en el ¿Dónde Están?, cuando el VarPalabra le ha dejado sin pleno por una última respuesta al límite del tiempo.

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Desde ese momento, el de Pinto ha ido a trompicones, lo que contrastaba con la seguridad que se mantenía en el atril de al lado. Javier llegaba a 23 aciertos, algunos de mucho mérito, y ha especulado con sus opciones a otra letra y al bote de 274.000 euros. En cualquier caso, su presión ha disipado cualquier intento de remontada. ¡Revive este asombroso Rosco en el vídeo!

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