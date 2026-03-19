¡Adrián Lastra es The Boss! Así emula a Bruce Springsteen con ‘Born in the USA’ en La Pista

El nuevo cuarteto de invitados que ha empezado visita a Pasapalabra en este programa ha estado impecable en La Pista. Sus duelos se han resuelto con sendos plenos. El primero lo ha firmado J.J. Vaquero, que ha dado casi perfecto el título ‘Great balls of fire’. Roberto Leal se ha echado a reír porque, con lo que el cómico ha dicho en inglés, la traducción sería “albóndigas” al fuego, pero ha sido suficiente para lograr el triunfo.

Igual de imperfecta ha sido la victoria de Adrián Lastra, porque tampoco ha dado el título exacto. El actor ha sido más rápido que Llum Barrera con el pulsador y ese detalle ha sido clave porque ambos han reconocido su canción, que les ha hecho viajar al año 1984. Eso sí, ha pedido paciencia a Roberto Leal: “Espérate, que mi inglés…, cuidado”.

Como Adrián ha cambiado una palabra de ‘Born in the USA’, el presentador le ha pedido que cante. El invitado no sólo ha emulado a Bruce Springsteen, sino que ha hecho una exhibición de su torrente de voz. Además, con este pleno, se ha convertido en The Boss de La Pista. ¡Disfrútalo en el vídeo!