Luis de Lama declara su fidelidad a Pasapalabra: "Démonos una segunda oportunidad"

Luis de Lama mantiene un idilio con Pasapalabra, que se mantiene en el tiempo con la esperanza del concursante de volver a participar. Tras protagonizar durante 84 programas un duelo mítico con Pablo Díaz, volvió para el especial Noche de Campeones. ¿Fue el preludio de un anhelado regreso?

Hace unos días, el propio Luis sorprendía al anunciar un nuevo reto. "Toca cambio de tercio, he dejado las palabras por un momento", comentaba en sus redes sociales. De esta forma confesaba su preparación para otro concurso icónico: ¿Quién quiere ser millonario?.

Sin embargo, ha querido aclarar que este paso no supone renunciar a su amor por Pasapalabra. Incluso asegura que no se considera exconcursante, afirmando: "Sería más una interrupción temporal de la convivencia". Y apostilla: "Pero porque vosotros queréis, que yo sigo enamorado hasta las trancas". En referencia al equipo de casting, y dejándose querer, tira de un romántico estribillo: "Si tú me dices ven, lo dejo todo".

El mensaje de Luis va más allá con otra publicación en la misma red social. "Démonos una segunda oportunidad, lo pasamos bien juntos, es innegable la complicidad, nos queremos, nos gusta la misma música, hablamos el mismo idioma a todos los niveles", insiste. Por eso, confía en que "no pasen otros #pasapalabra1000 sin disfrutar de tus risas, de tu calor".

El mítico concursante ya ha encontrado el respaldo de otra leyenda de Pasapalabra. Jero Hernández ha manifestado que está "deseando" verle de nuevo jugando El Rosco, aunque le haría la misma ilusión verle también en ¿Quién quiere ser millonario?.

¿Dónde veremos a Luis concursando? Lo que debe saber es que su amor por Pasapalabra siempre es y será correspondido y que tiene un hueco siempre en el programa, del mismo tamaño que la huella que dejó.