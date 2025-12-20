La mejor edición, la más competitiva, emocionante y espectacular de El Desafío, muy pronto en Antena 3

Muy pronto, llega a Antena 3 la nueva temporada de El Desafío, el programa presentado por Roberto Leal en el que ocho concursantes se enfrentan a las pruebas más difíciles y salvajes de la televisión.

Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura repiten como miembros del jurado, con la misión de valorar las pruebas de los nuevos concursantes: Eva Soriano, Eduardo Navarrete, María José Campanario, Daniel Illescas, Jessica Goicoechea, José Yélamo, Patricia Conde y Willy Bárcenas.

Esta nueva temporada promete ser “la mejor edición de la historia”, “la más competitiva”, y la “más emocionante y espectacular”. Además, seremos testigos de un nuevo récord histórico de El Desafío, ¿será en la apnea? Muy pronto, no te pierdas el estreno de la nueva temporada de El Desafío en Antena 3.