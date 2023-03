Rafa y Orestes recuerdan la ‘Silla Azul’ que casi les deja fuera de ‘Pasapalabra’: “Esa fue de adrenalina pura”

Todas las pruebas de ‘Pasapalabra’ tienen un encanto especial que las hacen completamente únicas pero, dejando de lado la prueba estrella de ‘El Rosco’, probablemente la más complicada es la ‘Silla Azul’.

Esta prueba, temida por noveles y expertos, determina si el perdedor del programa anterior sigue o no. Rafa y Orestes, después de centenares de programas, se han enfrentado a ella en numerosas ocasiones, salvando la papeleta en todas ellas, pero eso no significa que no hayan sufrido más de la cuenta.

"Hay una mezcla de pavor y cariño

“A la ‘Silla Azul’ hay una mezcla de pavor y cariño”, desvela Orestes sobre la colchoneta que tantas veces les ha salvado de caer en el abismo, pero destaca el miedo que genera ya que se juegan el tipo en cinco segundos: “Muchas veces puede que no te salga la palabra aunque te la sepas, y con dos deslices tontos se te va la casa por la ventana”, comenta.

El burgalés recuerda la ‘Silla Azul’ que más nervios le provocó, cuya rival fue Jimena. Y es que Orestes estuvo cerca de quedar eliminado, teniendo que aguantar hasta siete rondas con un error. “Esa fue de adrenalina pura”, recuerda con una sonrisa el burgalés.

Por su parte, Rafa ha compartido la sencilla razón por la que se pasa peor en la primera prueba del programa que en la que compites por el bote: “Si pierdes en ‘El Rosco’, no te vas; si pierdes en la ‘Silla Azul’, te vas”, argumenta el sevillano.

"Si pierdes en la 'Silla Azul', te vas... se pasa mal"

Además, Rafa recuerda con especial dolor aquellas veces en las que ha fallado una palabra, dejándole al filo de la eliminación de ‘Pasapalabra’: “Se pasa mal, digamos que si la ‘Silla Azul’ es la última bala, cuando fallas una es la última de la última”, dice el concursante.