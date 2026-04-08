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Mejores momentos | 8 de abril

David da la campanada: la Silla Azul dicta sentencia y expulsa a Santiago de Pasapalabra

El aspirante ha terminado con el breve paso de Santiago por el programa en una Silla Azul de infarto.

David da la campanada: la Silla Azul dicta sentencia y expulsa a Santiago de Pasapalabra

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Santiago había conseguido poner punto y final a la experiencia de Neli en Pasapalabra cuando esta estaba cerca de alcanzar la decena de programas. Sin embargo, su paso por el concurso ha durado menos de lo que esperaba.

David ha llegado a la Silla Azul dispuesto a ocupar el sitio vacante en el equipo azul junto a Fernando Romay y Mónica Martín, y así ha sido. Tras un duelo de infarto en el que no ha cometido ningún error, ha conseguido imponerse a Santiago.

Ingeniero bioquímico y con la ambición de llevarse el bote de Pasapalabra, David se ha convertido en nuevo concursante. ¡Dale a play para ver este momentazo!

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