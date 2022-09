Aún queda bastante para que el bote alcance los 1.828.000 euros que se llevó Pablo Díaz. No obstante, sigue creciendo, a la espera de que Orestes o Rafa completen ‘El Rosco’, y ya alcanza una cifra espectacular: ¡1.504.000 euros!

Por tiempo, obviamente, el burgalés es quien más ha visto crecer esa cifra. “Tú lo has criado”, le comentaba Roberto Leal sobre el millonario premio. El concursante le ha seguido la metáfora: “Le he dado de comer, le he arrullado por las noches, le he hecho eructar…”.

Sin embargo, Rafa también tenía algo que aportar. El sevillano no se ha cortado al reclamar para sí el bote y también siguiendo la broma del presentador y de su rival. ¡Descubre su zasca en el vídeo!