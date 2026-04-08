El vacile de Fernando Romay tras ganar a Silvia Marty en La Pista: “¡Toma!”

El pique de Fernando Romay y Silvia Marty en La Pista está dejando unos duelos antológicos en la prueba musical El exjugador de baloncesto y la actriz están protagonizando unos enfrentamientos inolvidables en La Pista.

Esta vez, sin embargo, ambos parecían muy perdidos. Entre broma y broma, los invitados estaban dejando pasar las pistas que les planteaba Roberto Leal hasta que a Fernando se le ha iluminado la bombilla.

Jugando por dos segundos y pese a no haber sido el más rápido con el pulsador, el exjugador de baloncesto ha conseguido resolver ante la incredulidad de Silvia. “¡Toma!”, le ha dicho a su rival celebrando con rabia. ¡Increíble!