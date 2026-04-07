El increíble estreno de Santiago en La Pista: “Me habéis llevado a mi época…”

Santiago ha conseguido un sitio fijo como concursante de Pasapalabra tras vencer a Neli en la Silla Azul. Sin embargo, pese a ser un formato completamente novedoso para él, ha dejado muestras de las ganas que tiene de competir.

En esta ocasión, el concursante se enfrentaba, por primera vez, a La Pista, la prueba musical del programa. Por suerte para él, contaba con Fernando Romay como compañero, que le ha animado desde el principio.

De hecho, el exjugador de baloncesto ha exclamado: “¡Qué sobrio eres, Santiago!”, cuando el jugador ha conseguido resolver a la velocidad de la luz. “Me habéis llevado a mi época…”, decía el concursante. ¡Así ha sido este momentazo!