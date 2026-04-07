Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores Momentos | 7 de abril

El increíble estreno de Santiago en La Pista: “Me habéis llevado a mi época…”

El concursante recién llegado ha brillado en la prueba musical ante Javier.

3-Estreno

El increíble estreno de Santiago en La Pista

Publicidad

Santiago ha conseguido un sitio fijo como concursante de Pasapalabra tras vencer a Neli en la Silla Azul. Sin embargo, pese a ser un formato completamente novedoso para él, ha dejado muestras de las ganas que tiene de competir.

En esta ocasión, el concursante se enfrentaba, por primera vez, a La Pista, la prueba musical del programa. Por suerte para él, contaba con Fernando Romay como compañero, que le ha animado desde el principio.

De hecho, el exjugador de baloncesto ha exclamado: “¡Qué sobrio eres, Santiago!”, cuando el jugador ha conseguido resolver a la velocidad de la luz. “Me habéis llevado a mi época…”, decía el concursante. ¡Así ha sido este momentazo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

4-Rosco7a

Javier impone su veteranía ante Santiago en El Rosco: gana y acaricia el bote de 346.000 euros

3-Estreno

El increíble estreno de Santiago en La Pista: “Me habéis llevado a mi época…”

2-Desespera

“¡Me estáis dando la tarde!”: Silvia Marty y Fernando Romay desesperan a Roberto Leal en La Pista

1-SillaAzul
Mejores Momentos | 7 de abril

¡Nuevo concursante en Pasapalabra! Santiago vence a Neli en la Silla Azul

Kennedy
Lo vemos

El romance entre John John Kennedy y Carolyn Besette, ¿dinamitado por las drogas?: "Hemos tenido un relato edulcorado"

Yolanda Mora
Exclusiva

Localizamos a Yolanda Mora, viuda de Lauren Postigo: así es su nueva vida tras años desaparecida

Tras desaparecer de la escena pública, conocemos cómo es la nueva vida de Yolanda Mora, quien protagonizó una de las bodas más exóticas de nuestro país con Lauren Postigo, pero que ahora opta por la discreción.

Edu Aguirre
¡Sorpresa!

La emoción de un niño de 12 años al ver a su ídolo, el periodista Edu Aguirre: "Quiero ser como él"

Con tan solo 12 años, Pedro García tiene claro cuál es su sueño: ser periodista deportivo. Tal es su pasión por seguir los pasos de Edu Aguirre, que no ha podido contener la emoción al verle en el plató de Y ahora Sonsoles por sorpresa.

Renta

Los fallecidos este año deben presentar la declaración de la Renta: "Es una obligación que asumen los herederos"

Rosalía

Rosalía exige justicia tras la muerte de su hijo, succionado por la depuradora de una piscina: "Fueron varias negligencias"

Clotilde

Víctima de los falsos doctores generados por Inteligencia Artificial: "Vi uno que vendía pastillas para adelgazar y caí"

Publicidad