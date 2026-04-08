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El Rosco | 8 de abril

¿Nuevo duelo histórico? David se estrena en El Rosco con un empate a 23 que hace temblar a Javier

El concursante recién llegado le ha puesto las cosas muy complicadas al veterano.

David se estrena en El Rosco con un empate a 23 que hace temblar a Javier

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David se enfrentaba a la posibilidad de hacerse con el bote por primera vez después de haber ganado a Santiago en la Silla Azul. Frente a él, Javier, que cumplía 31 participaciones en Pasapalabra y quería celebrarlo por todo lo alto.

El recién llegado ha comenzado su Rosco con pies de plomo. No quería precipitarse y, pese a que el veterano le estaba llevando la delantera, no ha perdido los nervios y se ha mantenido con una estrategia tan segura como eficaz.

Finalmente, Javier se ha plantado con 23 aciertos, una marca de lo más imponente, pero David, con algo de dudas, ha conseguido igualarle cerrando su primer enfrentamiento con un empate… ¡a dos del bote! ¡Imperdible!

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