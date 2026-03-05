Valeria Vegas relata el desencuentro entre Rocío Jurado y Concha Piquer: "Le dijo: "Tú lo que tienes es mucha cara""

Valeria Vegas es una contadora de historias nata. En esta ocasión, ha elegido destapar relatos hasta ahora desconocidos, de mujeres que cambiaron el rumbo de la cultura española. Lo hace con su nuevo libro, Tan Flamencas, en el que reivindica las voces de folclóricas como Carmen Sevilla, Rocío Jurado o Lola Flores.

En tiempos de censura y represión, el folclore se convirtió en el refugio de muchas artistas valientes. Sin embargo, muy pocos reconocen a día de hoy su aportación a la historia de nuestro país.

En el libro, también habla de las relaciones que existían entre las folclóricas, algunas de ellas de rivalidad. Una de las más llamativas es la de Rocío Jurado y Concha Piquer.

Según nos cuenta, cuando Rocío llegó a Madrid tratando de abrirse camino en el mundo de la música, era muy admiradora de Concha Piquer. Tanto que un día se presentó en su casa y le cantó una canción de su propio repertorio.

"Vio a una mujer que le iba a pisar los talones", desvela Valeria Vegas, "le dijo: "Tú lo que tienes es mucha cara"". Desde entonces, Rocío Jurado evitó hablar de Concha en público, un gesto que evidenciaba la rivalidad que había entre ellas.

Hoy, Valeria Vegas nos cuenta todo sobre su nueva novela y los personajes que en ella se ilustran. Un auténtico grito de reivindicación que ahora se vuelve más necesario que nunca.