La denunciante de Silvia Bronchalo, cuestionada: una segunda mujer asegura haber tenido un enfrentamiento con ella

Después de acusar a Silvia Bronchalo de agresión, Petrona, la vigilante de seguridad de su antigua organización, parece encontrarse una nueva enemiga: otra mujer que dice haber tenido un enfrentamiento con ella.

Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, era acusada de agresión esta semana por otra mujer: Petrona, la vigilante de seguridad de su antigua organización. Según ella, Bronchalo la insultó, agredió y arrancó mechones de pelo cuando le impidió el paso a la urbanización con un vehículo que no estaba autorizado.

Sin embargo, el relato de Petrona tenía ciertas incongruencias. Esta decía no conocer a Bronchalo, cuando la realidad es que ya habían tenido enfrentamientos en el pasado, así como otros vecinos de la urbanización.

Esta vez, una empleada de la finca carga contra Petrona. Según ella, la vigilante de seguridad la gritó en varias ocasiones y amenazó con llamar a la policía por un conflicto con la basura.

"A mí me echó la bronca porque me vio poner las cajas de la basura fuera del contenedor", asegura, "ese día me trató fatal, me daba vergüenza que me estaba gritando".

Parece que Silvia Bronchalo no es la única que habría tenido problemas con Petrona. ¿Se trata de una mujer conflictiva en la finca? ¿Qué ocurrió realmente el día de la presunta agresión de la madre de Daniel Sancho?

Silvia Bronchalo

