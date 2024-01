La sorprendente imitación de Manuel Díaz a El Fary: ¡El Cordobés postula a Tu cara me suena!

La visita de Manuel Díaz El Cordobés a Pasapalabra ha estado llena de momentos estelares. El extorero ha conseguido ayudar mucho a Moisés, especialmente en La Pista. En el tercer programa, como en el primero, ha logrado hacer pleno de cinco segundos. Además, la canción le ha permitido recrearse para demostrar que tiene mucho arte también fuera de los ruedos.

En cuanto ha sonado el primer fragmento, el invitado ha reconocido que se trata de uno de los mayores éxitos de El Fary. Se ha levantado de la silla y ha decidido disfrutar de su momento: imitando al artista con El toro guapo. No le ha faltado ni un gesto, y ha dejado claro que se sabe la letra perfectamente.

Roberto Leal ha tratado de gastarle una broma cuando le ha dicho: “Se parece mucho pero no es”. Sin embargo, la sonrisa ha delatado muy rápido al presentador, que no ha hecho sufrir más a El Cordobés. ¿Podríamos estar ante un futuro concursante de Tu cara me suena? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Al final del programa, en El Rosco, tanto Moisés como Óscar han tratado de ir a por el bote de 1.324.000 euros. El duelo ha estado muy igualado y ha tenido un desenlace sorprendente.

¿Son suficientes 22 aciertos? Los concursantes han demostrado que todo es posible en un final inesperado.