Vuelve a ver la entrevista a Esther Cañadas en El Hormiguero

Esther Cañadas ha conquistado El Hormiguero con su espontaneidad y sentido del humor. La modelo ha compartido historias personales y ha creado una velada repleta de simpatía y cercanía.

Lo primero de lo que ha hablado la invitada ha sido sobre lo duro que es caminar con tacones durante mucho tiempo. Esther ha confesado que ha llegado a tener agujetas y ha desvelado algunos trucos para lidiar con el dolor de pies.

Tras esto, Pablo Motos ha querido conocer su nueva afición con la meditación y la hipnosis. Tal y como ha dicho, son técnicas que utiliza para relajarse y "potenciar el disfrute".

Además, también ha habido tiempo de ahondar en otros hobbies de la modelo. "Voy a tu casa y te cambio la cocina entera", ha dicho Esther afirmando que se está convirtiendo en toda una artista de las obras y reformas.