En El Hormiguero
Esperansa Grasia sorprende a Esther Cañadas con sus trucos: "Vamos a apoyarlo"
La colaboradora ha deslumbrado en su segunda aparición en el programa con tres trucos 'con Grasia'.
La visita de Esther Cañadas a El Hormiguero ha estado marcada por la naturalidad y la complicidad. Entre anécdotas y confesiones, la artista ha mostrado su faceta más cercana.
Antes de despedir a la top model, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Esperansa Grasia para sorprender a la invitada con sus increíbles trucos para el hogar.
En su segundo día en El Hormiguero, la influencer ha tratado de facilitar la vida a la audiencia mostrando cómo pelar un aguacate fácilmente, una manera de cocinar sin miedo a quemarse y qué utilizar para sacar un carro de la compra sin utilizar monedas. ¡Toma nota!
