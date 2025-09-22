Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

Esperansa Grasia sorprende a Esther Cañadas con sus trucos: "Vamos a apoyarlo"

La colaboradora ha deslumbrado en su segunda aparición en el programa con tres trucos 'con Grasia'.

Esperansa Grasia sorprende a Esther Cañadas con sus trucos: "Vamos a apoyarlo"

Publicidad

La visita de Esther Cañadas a El Hormiguero ha estado marcada por la naturalidad y la complicidad. Entre anécdotas y confesiones, la artista ha mostrado su faceta más cercana.

Antes de despedir a la top model, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Esperansa Grasia para sorprender a la invitada con sus increíbles trucos para el hogar.

En su segundo día en El Hormiguero, la influencer ha tratado de facilitar la vida a la audiencia mostrando cómo pelar un aguacate fácilmente, una manera de cocinar sin miedo a quemarse y qué utilizar para sacar un carro de la compra sin utilizar monedas. ¡Toma nota!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Esperansa Grasia sorprende a Esther Cañadas con sus trucos: "Vamos a apoyarlo"

Esperansa Grasia sorprende a Esther Cañadas con sus trucos: "Vamos a apoyarlo"

obras

"Voy a tu casa y te cambio la cocina entera": Esther Cañadas desvela una de sus grandes pasiones

"Estás en otra zona que no solemos visitar": la experiencia de Esther Cañadas con la meditación y la hipnosis

"Estás en otra zona que no solemos visitar": la experiencia de Esther Cañadas con la meditación y la hipnosis

Trepidante tira y afloja en El Rosco… ¡y todo se decide en la última jugada de Manu!
El Rosco | 22 de septiembre

Trepidante tira y afloja en El Rosco… ¡y todo se decide en la última jugada de Manu!

El poema más breve de Manu también conquista a los invitados: “Han sido el ‘Colomo’ de la diversión”
Mejores momentos | 22 de septiembre

El poema más breve de Manu también conquista a los invitados: “Han sido el ‘Colomo’ de la diversión”

Vuelve El 1%: muy pronto, nueva temporada del fenómeno mundial que desafía la lógica
Con Arturo Valls

Vuelve El 1%: muy pronto, nueva temporada del fenómeno mundial que desafía la lógica

Tras arrasar en la primera edición, regresa el concurso en el que 100 participantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben llegar a responder correctamente a una pregunta que sólo el 1% del país acertaría.

Angy Fernández logra para Manu su deseado pleno en La Pista: “Somos una pareja perfecta”
Mejores momentos | 22 de septiembre

Angy Fernández logra para Manu su deseado pleno en La Pista: “Somos una pareja perfecta”

La actriz ha cerrado su visita por todo lo alto al conseguir el acierto que tanto se le estaba resistiendo gracias a una canción de David Bustamante.

El hilarante fallo de Gonzo con Margarita Robles: “No me da una entrevista en la vida después de esto”

El hilarante fallo de Gonzo con Margarita Robles: “No me da una entrevista en la vida después de esto”

La broma de Manu directa al sevillismo de Roberto Leal: “Es un chiste y una faltada a la vez”

La broma de Manu directa al sevillismo de Roberto Leal: “Es un chiste y una faltada a la vez”

Pablo López boda

Lorena Vázquez desvela todos los detalles de la boda de Pablo López: "Orozco perdió el vuelo y no pudo asistir"

Publicidad