“Que se aferre a la vida”: Timur le da un consejo a Efsun sin saber que le queda menos de un año

Todo ha comenzado cuando Efsun ha entrado en la habitación para llevarle la medicación a Timur. Lo que parecía un bonito detalle ha acabado en una intensa conversación sobre la muerte: “Cuando uno está tan cerca de la muerte, algunas de nuestras prioridades cambian”, ha confesado Timur.

Estas palabras han impactado de lleno en Efsun, que lucha en secreto con su propio diagnóstico. La charla sobre la vida y la muerte le ha tocado el corazón, preguntándose: “¿Es mejor vivir sabiendo que vas a morir? O mejor morir sin saber nada”. Incapaz de contenerse más, se ha derrumbado y ha roto a llorar en los brazos de Timur.

Para proteger su secreto, Efsun ha inventado una excusa, explicando que su tristeza se debe a que "una amiga cercana" ha recibido "un diagnóstico negativo". Timur, por su parte, ha intentado consolarla: “Mi consejo para su amiga... Es que se aferre a la vida, que no pierda la esperanza y que pase tiempo con sus seres queridos. La esperanza es buena para todos”.

La madre de Seren, completamente rota, apenas ha podido agradecerle antes de marcharse para llorar a solas.