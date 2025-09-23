Tensión entre Afra Blanco y Carmen Morodo por los problemas de las pulseras: "¿La ministra no es responsable? ¡Estoy hasta las narices!"

La periodista Carmen Morodo acusaba a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de ser conocedora de los múltiples fallos presentados por el cambio de proveedores y prestador del servicio de protección a las mujeres víctimas de maltrato. Los fallos en las pulseras de localización de los agresores se han multiplicado.

"No ha dejado de mentir"

"Ella sabía perfectamente los fallos que se estaban produciendo en las pulseras y ha dicho dos mentiras", aseguraba la subdirectora del periódico 'La Razón', que desmentía que las incidencias asociadas fueran tan solo del 1%, así como que se debieran a "disfunciones del sistema", parafraseando a la titular de Igualdad. "No ha dejado de mentir", sentenciaba Carmen Morodo.

"¡Hasta las narices!"

No sin dificultades tomaba la palabra Afra Blanco, activista sindical, quien en primer lugar pedía que se depuren y asuman las responsabilidades pertinentes. En segundo lugar ponía en duda que fuera acertado que este servicio estuviera externalizado. Cosa que ponía en duda Carmen Morodo, que apuntaba a la externalización, subrayando que estuvo condicionada a un ahorro de costes, que identifica como el problema principal.

Afra Blanco también reclamaba que se dotara de medios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero inmediatamente Carmen Morodo interrumpía su intervención mencionando la responsabilidad y las declaraciones de la ministra: "Claro, así no hablamos de las mentiras de la ministra... ¿La ministra no es responsable? ¡Es que estoy hasta las narices! Hasta las narices de que se plantee como un debate ideológico".

Afra se quejaba dela interrupción de su compañera y reclamaba directamente la intervención de la presentadora, y moderadora del debate, Susanna Griso. No tenían efecto inmediato las palbras de Susanna y se caldeaba el ambiente: "¡¿Sabes lo que me cansa a mí?!¡Que no dejas hablar a la gente!".

Carmen Morodo por su parte hacía un reproche a Afra: "Si fuese de derechas estarías pidiendo la dimisión de la ministra de Igualdad (...) Estoy harta de las lecciones del feminismo institucional, y del feminismo de izquierdas".

Le devolvía el guante Afra: "Lo único que quiere hacer es ruido para que los demás no hablen".

