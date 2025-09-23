La sorprendente historia del tatuaje oculto de Esther Cañadas: “Mi padre me pidió que lo hiciera”

Antena 3 LogoAntena3
Es cierto que tatuarse no es algo muy recomendable en las modelos, pero el motivo se lo ha justificado todo.

Luiza Cauduro
Publicado:

En su visita al Hormiguero, Esther Cañadas ha enseñado algunos de sus trucos y ha ofrecido consejos muy útiles a jóvenes que desean ser modelos antes de que Petancas apareciese para llevar a cabo su sección en solitario.

Sin embargo, al preguntarle si es bueno para un modelo llevar o no tatuajes, su respuesta ha sorprendido al público: ha dicho que es mejor no hacerlo, aunque ella misma lleve uno.

La modelo ha explicado que se lo hizo porque su padre se lo pidió poco después de superar un cáncer. Por eso, eligió un lugar donde no se vea mucho. ¿Dónde será? ¡Descúbrelo en el video!

