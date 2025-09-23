Hoy, El Hormiguero recibirá por primera vez a Pedro J. Ramírez

El reconocido periodista Pedro J. Ramírez se sienta esta noche con Pablo Motos en El Hormiguero para repasar algunos de los momentos más importantes de su carrera y charlar sobre la actualidad política y social de nuestro país.

En su visita al programa, también hablará sobre sus reflexiones más personales y cómo afronta los nuevos retos dentro del periodismo, en un momento de grandes cambios en los medios de comunicación y en la forma de informar. Una entrevista que promete ofrecer titulares y una mirada muy directa a la actualidad.

Sobre él:

Pedro J. Ramírez es uno de los periodistas más influyentes de España. Fundador de varios medios de comunicación y director durante años de importantes cabeceras nacionales, ha marcado la agenda informativa con investigaciones y reportajes que han tenido un gran impacto. Reconocido por su estilo directo y su visión crítica, sigue siendo una voz muy relevante dentro del periodismo español.