A las 21:45 horas
Hoy, El Hormiguero recibirá por primera vez a Pedro J. Ramírez
El reputado periodista estará por primera vez en el programa para presentar su libro de memorias profesionales.
El reconocido periodista Pedro J. Ramírez se sienta esta noche con Pablo Motos en El Hormiguero para repasar algunos de los momentos más importantes de su carrera y charlar sobre la actualidad política y social de nuestro país.
En su visita al programa, también hablará sobre sus reflexiones más personales y cómo afronta los nuevos retos dentro del periodismo, en un momento de grandes cambios en los medios de comunicación y en la forma de informar. Una entrevista que promete ofrecer titulares y una mirada muy directa a la actualidad.
Sobre él:
Pedro J. Ramírez es uno de los periodistas más influyentes de España. Fundador de varios medios de comunicación y director durante años de importantes cabeceras nacionales, ha marcado la agenda informativa con investigaciones y reportajes que han tenido un gran impacto. Reconocido por su estilo directo y su visión crítica, sigue siendo una voz muy relevante dentro del periodismo español.
