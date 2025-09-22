Antena 3 LogoAntena3
"Voy a tu casa y te cambio la cocina entera": Esther Cañadas desvela una de sus grandes pasiones

La modelo y actriz ha confesado una de sus aficiones favoritas... ¡que no tienen nada que ver con el modelaje!

Esther Cañadas, una de las top models españolas más reconocidas a nivel internacional, ha sido la encargada de abrir la semana por todo lo alto contándonos algunas de sus experiencias más increíbles en el mundo del modelaje.

Pero la modelo no es solamente una artista encima de las pasarelas, sino también... ¡está hecha toda una manitas! Siempre que hay un problema en casa, antes de pedir ayuda a nadie, intenta solucionarlo ella sola de la mejor forma posible.

Y aunque ha confesado que disfruta bastante haciéndolo, su verdadera pasión son las obras de la casa. Su culmen fue cuando, cansada del olor a gas de la cocina de uno de sus amigos italianos, decidió reformársela entera, y a un precio... ¡increíblemente barato!

¿Quieres escuchar toda la historia? ¡Corre a darle al play!

