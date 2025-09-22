Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ciencia con Marron

¡Péndulo de la confianza! El experimento que ha dejado perplejo a Esther Cañadas y Pablo Motos

Conforme la cuerda se enrolla, la fricción con el soporte va aumentando hasta ser suficiente para detener al objeto en su caída.

¡Péndulo de la confianza! El experimento que ha dejado perplejo a Esther Cañadas y Pablo Motos

Publicidad

Hoy en El Hormiguero,Marron ha querido poner a prueba la confianza en la Ciencia con nuestro compañero Keller y un péndulo en caída libre, acompañado en todo momento de Pablo Motos y la mitiquísima modelo internacional Esther Cañadas.

Desde un punto de vista físico, un péndulo consiste en un cuerpo suspendido de un punto fijo mediante una cuerda inextensible o una varilla. Debido a la acción gravitatoria si lo separamos de su punto de equilibro y lo liberamos, oscilará entorno a dicho punto de equilibrio con un periodo que dependerá de la distancia al punto fijo, determinada por longitud de la cuerda o varilla. En el punto más alto, toda la energía será potencial y su velocidad nula, y a medida que desciende va adquiriendovelocidad, siendo esta máxima en el punto más bajo.

Sin embargo, en nuestro montaje la cuerda está apoyada en un soporte y el péndulo no está suspendido de un punto fijo, sino unido a un objeto que caerá en caída libre. Al separar el péndulo de su posición de equilibrio y liberarlo, el objeto comenzará a caer acortando progresivamente la cuerda, de forma que el péndulo adquirirá la velocidad suficiente como para dar varias vueltas completas alrededor del soporte.

Con cada vuelta, la fricción entre la cuerda y el soporte aumenta hasta que es capaz de frenar la caída del objeto. Esta fricción es la que hace que el objeto no caiga del todo y se frene antes de que llegue o bien al suelo o a cualquier objeto que pongamos, como por ejemplo, unas copas. El rozamiento anula completamente la energía mecánica y se detiene.

No te pierdas todo el experimento dándole al play.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

¡Péndulo de la confianza! El experimento que ha dejado perplejo a Esther Cañadas y Pablo Motos

¡Péndulo de la confianza! El experimento que ha dejado perplejo a Esther Cañadas y Pablo Motos

Vuelve a ver la entrevista a Esther Cañadas en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista a Esther Cañadas en El Hormiguero

Esperansa Grasia sorprende a Esther Cañadas con sus trucos: "Vamos a apoyarlo"

Esperansa Grasia sorprende a Esther Cañadas con sus trucos: "Vamos a apoyarlo"

"Voy a tu casa y te cambio la cocina entera": Esther Cañadas desvela una de sus grandes pasiones
En El Hormiguero

"Voy a tu casa y te cambio la cocina entera": Esther Cañadas desvela una de sus grandes pasiones

"Estás en otra zona que no solemos visitar": la experiencia de Esther Cañadas con la meditación y la hipnosis
Increíble

"Estás en otra zona que no solemos visitar": la experiencia de Esther Cañadas con la meditación y la hipnosis

Trepidante tira y afloja en El Rosco… ¡y todo se decide en la última jugada de Manu!
El Rosco | 22 de septiembre

Trepidante tira y afloja en El Rosco… ¡y todo se decide en la última jugada de Manu!

En un duelo muy igualado, Rosa se ha plantado con 22 aciertos y Manu se ha quedado a solas con Roberto Leal tratando de recuperar el color naranja de ganador.

El poema más breve de Manu también conquista a los invitados: “Han sido el ‘Colomo’ de la diversión”
Mejores momentos | 22 de septiembre

El poema más breve de Manu también conquista a los invitados: “Han sido el ‘Colomo’ de la diversión”

El concursante madrileño se ha despedido con su ingenio habitual del cuarteto formado por Angy Fernández, Fernando Colomo, Gonzo y Rocío Madrid.

Vuelve El 1%: muy pronto, nueva temporada del fenómeno mundial que desafía la lógica

Vuelve El 1%: muy pronto, nueva temporada del fenómeno mundial que desafía la lógica

Angy Fernández logra para Manu su deseado pleno en La Pista: “Somos una pareja perfecta”

Angy Fernández logra para Manu su deseado pleno en La Pista: “Somos una pareja perfecta”

El hilarante fallo de Gonzo con Margarita Robles: “No me da una entrevista en la vida después de esto”

El hilarante fallo de Gonzo con Margarita Robles: “No me da una entrevista en la vida después de esto”

Publicidad