El sorprendente cambio de look de Rafa en ‘Pasapalabra’: su nueva imagen con el pelo corto

Será casualidad o no, pero Rafa ha decidido cambiar de look justo en un programa que empieza con la siempre inquietante ‘Silla Azul’. El concursante ha sorprendido con su nueva imagen en ‘Pasapalabra’: se ha cortado el pelo por primera vez en meses.

“Espero que no me pase como a Sansón y no se me hayan escapado las palabras”, ha bromeado el sevillano. Eso sí, ha negado que sea “una persona supersticiosa”, aunque Cristina le ha recordado que no es su primer cambio de estilo porque empezó con las camisas estampadas y ahora las luce menos.

Su rival en la ‘Silla Azul’ se lama Eloísa. Como él, es de Sevilla. Sin embargo, se ha producido un divertido pique entre los dos cuando ella ha revelado que es hincha sevillista. Rafa, bético hasta la médula, se ha preparado para este particular derbi. ¡No te lo pierdas en el vídeo!