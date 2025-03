Roberto Leal se pica con Pablo Rivero: “¿Por qué me has copiado el look?”

Roberto Leal ha dado la bienvenida a Pablo Rivero a este programa de Pasapalabra con mirada desafiante. Tenía algo que preguntarle y no ha esperado ni un momento para hacerlo: “¿Por qué me has copiado el look?”. Efectivamente, ambos han decidido vestir de oscuro, con camiseta negra, tan idénticos que el presentador ha decidido a última hora ponerse una chaqueta para tener un toque diferente.

El actor también ha bromeado con la coincidencia: “Yo venía aquí al casting de padre de Manu”. Víctor Palmero ha seguido el guiño para enlazarlo con lo que acababa de ocurrir después de que tanto él como Virginia Troconis sugirieran al concursante que, como parte de su equipo, también debería tocarles algo del bote si lograba completar El Rosco. La respuesta que Manu les ha dado ha sido de lo más ingeniosa.

Más allá de esta anécdota, y volviendo al estilo de los invitados, Pablo ha señalado que parecía infiltrado en el equipo de Rosa y que Víctor pegaba más en este equipo azul. En cualquier caso, todo este debate lo ha originado el pique entre el actor y el presentador. ¿A quién de los dos le queda mejor el look? ¡Dale al play y opina!