Roberto Leal se desespera con Xavier Deltell en La Pista: “Acabo de decir que no te adelantes”

Xavier Deltell ha llegado para revolucionar el plató. Desde que ha empezado el programa, nos ha regalado momentos divertidísimos, como el pique con Óscar Martínez.

En la Pista, el actor se ha enfrentado a Antonia San Juan por una canción de 1991. Aunque Roberto Leal le ha advertido de antemano que no se adelante con el pulsador, Xavier ha hecho caso omiso.

“Pensé que me lo decías para que me adelantara”, ha dicho el actor, entre risas, que pese a las prisas no ha reconocido el tema. No ha sido hasta que Roberto ha dado varias pistas que ha adivinado esta famosa canción de Alejandro Sanz. ¡Dale al play para ver cuál es!