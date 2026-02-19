¡Cambio en Pasapalabra! Antonio elimina a Adri en una Silla Azul de infarto

Pasar por la Silla Azul es siempre un trago amargo para cualquier concursante de Pasapalabra. Adri, tras haber logrado ganarse un hueco en el programa gracias a esta misma prueba, se ha tenido que jugar su permanencia después de haber perdido su primer Rosco.

Antonio ha sido el aspirante que ha llegado al plató dispuesto a ganarse un hueco en el equipo azul y ha demostrado, desde el principio, muchas ganas de ocupar el asiento fijo en el concurso. Con un cara a cara impecable, de los más tensos que se recuerdan, el valenciano ha conseguido la oportunidad de luchar por el bote.

Tras uno de los duelos más largos, intensos y competidos que se recuerdan en la Silla Azul, Adri se ha visto obligado a despedirse de su efímera experiencia en Pasapalabra y dar relevo a un nuevo competidor para Alejandro. ¡No te lo puedes perder!