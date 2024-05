¿Sabes lo que significa? El gesto de Xavier Deltell que confunde a las nuevas generaciones

Xavier Deltell y Antonia San Juan vuelven a enfrentarse a La Pista. Como en su duelo anterior, ambos han tenido una pequeña disputa por ver quién era más joven. Sin embargo, esta vez han querido evitar crispaciones y han jugado por una canción de 1984, pero en su versión del 2006. ¡Para todas las edades!

Cuando le ha llegado el turno al actor, no lo ha tenido claro y ha usado un comodín que, aunque no existe en el programa, no ha sido impedimento para Xavier. “Voy a hacer una llamada”, ha advertido el actor, haciendo un gesto muy particular.

“Esto hay quien no lo entenderá”, ha señalado Roberto Leal ante el teléfono imaginario que ha simulado el invitado. El presentador ha reparado en lo antiguo que puede parecer el gesto y que quizás haya generaciones que no lo reconozcan. “Esto denota tu edad”, ha dicho, entre risas. ¡Dale al play para verlo!