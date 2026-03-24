“¡Que esto no es Furor!”: Chema Martínez se cuela en el pleno de Xavier Deltell en La Pista

Ha regresado a Pasapalabra uno de los invitados a los que mejor se le da la prueba de La Pista. Se trata de Chema Martínez, que ha comenzado una nueva visita cargado de energía. Se ha dado la casualidad de que ha sido testigo de un inesperado relevo en la Silla Azul: Alejandro, tras 31 programas, ha quedado eliminado y ha dado el relevo a José.

Hace falta poco para animar a Chema en la prueba musical y la demostración ha sido que no ha esperado a su duelo para cantar. Se ha colado en el de Xavier Deltell y Antea Rodríguez, que ha debutado en el concurso. El actor, que ha reconocido la canción con el primer fragmento, se ha puesto a cantarla: Cadillac solitario. Lo inesperado ha sido que el deportista le ha seguido la letra.

“¡Que esto no es Furor!”, le ha interrumpido Roberto Leal entre risas, mientras Antea le recordaba que Xavier era del equipo contrario. Pese a que Chema se había saltado las normas, esta vez no ha afectado porque el invitado del equipo naranja ya había demostrado que se merecía la victoria y con pleno. ¡No te pierdas en el vídeo este divertido momento!