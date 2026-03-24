Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 24 de marzo

“¡Que esto no es Furor!”: Chema Martínez se cuela en el pleno de Xavier Deltell en La Pista

El actor estaba cantando cuando el deportista se ha sumado a él pese a no ser su duelo y estar en el equipo contrario.

3-furor

Chema Martínez se cuela en el pleno de Xavier Deltell en La Pista

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Ha regresado a Pasapalabra uno de los invitados a los que mejor se le da la prueba de La Pista. Se trata de Chema Martínez, que ha comenzado una nueva visita cargado de energía. Se ha dado la casualidad de que ha sido testigo de un inesperado relevo en la Silla Azul: Alejandro, tras 31 programas, ha quedado eliminado y ha dado el relevo a José.

1-sillaazul

Alejandro, eliminado en la Silla Azul tras 31 programas

Hace falta poco para animar a Chema en la prueba musical y la demostración ha sido que no ha esperado a su duelo para cantar. Se ha colado en el de Xavier Deltell y Antea Rodríguez, que ha debutado en el concurso. El actor, que ha reconocido la canción con el primer fragmento, se ha puesto a cantarla: Cadillac solitario. Lo inesperado ha sido que el deportista le ha seguido la letra.

“¡Que esto no es Furor!”, le ha interrumpido Roberto Leal entre risas, mientras Antea le recordaba que Xavier era del equipo contrario. Pese a que Chema se había saltado las normas, esta vez no ha afectado porque el invitado del equipo naranja ya había demostrado que se merecía la victoria y con pleno. ¡No te pierdas en el vídeo este divertido momento!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

3-furor

“¡Que esto no es Furor!”: Chema Martínez se cuela en el pleno de Xavier Deltell en La Pista

2-mensajeJavier

El emotivo mensaje de Javier a Alejandro tras su eliminación de Pasapalabra: “Es un fenómeno”

1-sillaazul

Sorpresa en Pasapalabra: Alejandro, eliminado en la Silla Azul tras 31 programas

Expareja Emilio Gutiérrez Caba
Hablamos con ella

Niegan defensa gratuita a la expareja de Emilio Gutiérrez Caba: "No estoy en situación vulnerable, pero quiero dilatar el proceso"

Semana Santa Sagunto
Polémico

Mujeres 'vetadas' de la Semana Santa de Sagunto: "La Semana Santa es de todos y queremos formar parte de ella"

Nutriman
NUTRIMAN

Planificar la cesta de la compra ante la subida de precios: estos son los alimentos frescos que duran más tiempo en buen estado

Nutriman nos cuenta cuáles son los alimentos frescos que aguantan más tiempo en nuestras cocinas. Las manzanas, las patatas o las cebollas son solo algunos de ellos.

Propietario
Debate

Propietario en contra de la medida que permite prorrogar los contratos de alquiler: "No me parece justo"

El Gobierno vuelve a limitar el precio de los alquileres y da un plazo de 28 días para los inquilinos que quieran hacer uso de la medida. Algo que no tiene muy contentos a algunos propietarios.

Madre Noelia

La madre de Noelia, días antes de que su hija reciba la eutanasia: "No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado"

Noelia

La última entrevista de Noelia, la joven que ha logrado que den luz verde a su eutanasia: "Me quedan cuatro días"

Mario

Mario teme que el temporal en Canarias arrase con su casa, situada en un barranco: "Esto no lo habíamos vivido nunca"

Publicidad