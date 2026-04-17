¡Al fin un pleno! El premio de Pasapalabra que Paco Cabezas “se lleva al rodaje con Tim Burton”

Paco Cabezas ha salvado el honor del grupo de invitados de Pasapalabra que ha formado junto a Noelia López, Manuel Díaz El Cordobés y Gemma Mengual. Sus actuaciones en La Pista iban a ser recordadas por lo mal que se les han dado las canciones, incluso pese a las ayudas adicionales que Roberto Leal les estaba aportando.

Sin embargo, en el último duelo del tercer programa, el cineasta ha conseguido el pleno que tanto se estaba resistiendo. Al principio, ha esbozado una queja por tocarle “otra vez los 60” con la canción, ya que ha viajado junto a Gemma al año 1968. Todo ha cambiado tras escuchar el primer fragmento y hasta se ha animado a cantar, con buena pronunciación en inglés, el éxito de Los Beatles ‘Ob-la-di, Ob-la-da’.

Roberto ha señalado que Paco lo ha hecho tan bien que se merece incluso algo más que el libro de Pasapalabra. “Se lo lleva al rodaje con Tim Burton”, ha señalado el presentador, recordando el proyecto en el que está inmerso el cineasta. De hecho, le va a firmar otro ejemplar para que se lo lleve al director californiano. ¡Dale al play!