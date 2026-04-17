“Tienes que elegir bando”: Abidin declara la guerra y obliga a Seyran a decidir

Este domingo en Una nueva vida, prepárate porque la tensión va a traspasar la pantalla. Los secretos ya no se pueden ocultar más y Gülgün se encarga de contarle lo que sabe a Esme: “Tu hija y mi hijo estaban tan cerca que se tocaban las narices... estaban a punto de besarse”. Lo que no saben es que Diyar lo está escuchando todo, y su mundo está a punto de desmoronarse al confirmar que Ferit y Seyran nunca se han olvidado.

Pero el verdadero terremoto llega de la mano de Abidin. El marido de Suna se planta en la mansión frente a todos los Korhan para amenazarlos: “Les quitaré esta mansión”. Abidin ya no es el de antes y busca justicia, pero antes le suelta un dardo envenenado a Seyran: “Tienes que elegir tu bando. Tu familia o esta gente”.

Y mientras el caos reina dentro, el peligro acecha fuera. Sinan no se rinde, pero Aysen le deja claro que mirar desde la sombra no es suficiente para destruir a los Korhan: “No conseguirás nada espiando desde fuera. Necesitas estar dentro”. ¿Logrará infiltrarse para dar el golpe final? No te pierdas este domingo a las 22:00 h un capítulo de infarto en Antena 3. Disponible también en atresplayer.