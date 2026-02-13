Antena3
Mejores momentos | 13 de febrero

Del pleno de Miguel Lago al hilarante fallo de Esmeralda Moya: un Palabras Cruzadas lleno de acción

Mientras que el cómico ha resuelto el panel a la primera, la actriz ha llenado de risas el plató inventándose la película ‘Vacaciones en el Ebro’.

Las divertidas respuestas del Palabras Cruzadas

Alberto Mendo
Con mucha acción, así ha sido la prueba Palabras Cruzadas en este programa y no sólo porque la temática haya sido el cine de este género. Los invitados han dejado momentos de todo tipo, desde plenos hasta fallos llamativos que han hecho reír a todo el plató de Pasapalabra.

El primer protagonista ha sido Miguel Lago. Roberto Leal le ha ido dando el título de las películas menos la última palabra, que es la que había que acertar uniendo ambas columnas. El cómico ha comenzado con ‘Los ángeles de Charlie’ y ha terminado con ‘Mad Max: furia en la carretera’ sin fallar ninguna entre medias. Él solo se ha hecho todo el panel y Alejandro ni ha tenido que intervenir para sumar 18 segundos.

El listón estaba alto y Esmeralda Moya intentaba quitarse la presión de emular a Miguel bromeando con su “condición” de rubia. La actriz ha empezado bien con ‘Jungla de cristal’, pero ha tropezado a continuación al inventarse un posible peliculón: ‘Vacaciones en el… Ebro’. “¿Por qué no?”, ha reivindicado después Roberto. ¡No te pierdas la prueba en el vídeo!

