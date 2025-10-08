"Veo este cartel por la carretera y me salto la salida": vuelve El 1%, el programa que busca el sentido en lo irracional

El certamen que arrasó en su primera temporada vuelve para que disfrutes de las preguntas más locas desde el sofá de tu casa. Llega la segunda temporada de El 1% a Antena 3, de la mano de Arturo Valls, quien se encargará de hacer del programa aún más único.

Los cien concursantes tendrán la oportunidad de ir acertando preguntas para aproximarse al premio final. Desde preguntas más sencillas, hasta llegar a descifrar un idioma inventado. El concurso se irá complicando poco a poco hasta encontrar a ese 1%, quien se podrá llevar un bote de hasta 100.000 euros.

En cada programa, a los 100 concursantes que tendrán la oportunidad de llegar hasta el final, los acompañarán tres caras conocidas. Todos deberán de estar muy concentrados para encontrar el sentido a preguntas que parecen ilógicas a primera vista, pero que miden la inteligencia de quienes concursan. ¿Te lo vas a perder?