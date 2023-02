Pablo Puyol se monta su propia fiesta con ‘It’s my party’… ¡con un inesperado pleno!

Pablo Puyol tenía la espinita clavada del anterior programa donde Daniel Diges se hizo con la victoria en ‘La Pista’. Esta vez el actor ha ido a por todas en este duelo no solo para vencer a su rival, sino para hacerse con el juego de ‘Pasapalabra’, y así se lo ha hecho saber a Roberto Leal.

El año de la canción que debían averiguar nos lleva a 1963. El primero el darle al pulsador ha sido Daniel Diges, pero lo ha hecho tan rápido que se ha adelantado al tiempo reglamentario y el presentador ha tenido que cederle el turno a Pablo Puyol.

El actor no tenía todas consigo, pero se ha aventurado a decir que se trataba de ‘It’s my party’. Roberto Leal ha dejado unos segundos de incertidumbre antes de dársela por válida y, finalmente, ¡hace pleno con 5 segundos para el equipo naranja! Pablo Puyol se ha vuelto loco y ha celebrado su victoria como si no hubiera un mañana. ¡Así lo ha vivido en la prueba musical!