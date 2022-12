Orestes se indigna con la velocidad de Rafa en ‘La Pista’: “¡Es imposible!”

Todos los regalos tienen algo en común: la sorpresa. Sin embargo, el tipo de regalo que recibas no siempre tiene porqué ser de tu gusto o bien, no te quede bien o no le des ningún uso. Muchas personas creen oportuno devolverlo, otros venderlo y luego hay gente que lo deja en su casa bien guardado, cogiendo polvo, para no quedar mal con nadie.