Roberto Leal, fulminante con Manu y con Rosa: “¡No se conocen ninguna!”

Manu y Rosa forman una de las parejas de concursantes más jóvenes de Pasapalabra. Quizá ese detalle puede influir en lo regular que se les da La Pista, especialmente cuando se enfrentan a canciones como la de su nuevo duelo, del año 1996. Ha sido una pena porque parecía el temazo perfecto para que el madrileño celebrara… ¡su programa 300!

Gran parte del plató, invitados incluidos, han reconocido este éxito veraniego con el primer fragmento… pero no los dos concursantes. Tras el segundo, estaban igual de perdidos para sorpresa de Pepón Nieto: “¿Qué habéis hecho vosotros en los veranos?”. Roberto Leal también ha estado irónico: “Estaba pensando en irme con los dos a un chiringuito en la playa pero se me van a quedar sentados mirando la arena, ¡es que no se conocen ninguna!”.

Manu y Rosa se han tomado los comentarios con humor, y su falta de tino ha permitido descubrir el divertido título con otras palabras que habían preparado los guionistas. ¡Qué maravilla! Tampoco ha sido suficiente, aunque Rosa al menos ha logrado arañar después un segundo al recordar que se trata de ‘Cachete, pechito y ombligo’. ¡Dale al play!