“Me va a matar”: La canción que pone a David Otero en un aprieto en Pasapalabra

David Otero y Judit Mascó le han dado la tarde a Roberto Leal en Pasapalabra, en sentido bueno y también en el divertido. A los dos invitados se les ha resistido la canción de su duelo en La Pista, al igual que ‘Rata de dos patas’ de Paquita la del Barrio en el programa anterior.

Esta vez, han viajado musicalmente hasta el año 1981. El primer fragmento les ha llevado a los dos a canciones en inglés, pero el presentador no ha tardado en desengañarles con el verso de la letra… en español. “Esta frase me ha abierto un camino que no había visto”, ha bromeado David, que ha creído reconocer quién canta tras escuchar un poco más de música. “Mi querida España”, ha respondido, pero ha recibido un “no” del presentador y, además, ha liado a Judit.

Para lío, el que se han montado los dos invitados con el título con otras palabras que ha dicho Roberto. De hecho, ambos han fallado. David ha necesitado el tercer fragmento para darse cuenta de la canción y arañar un segundo que le ha sabido a poco. “Me va a matar”, ha asegurado sobre una amiga. ¿De quién se trata y por qué motivo tendría que haber acertado antes? ¡No lo pierdas en el vídeo!