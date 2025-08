"¿¡Yo no he dicho eso!?": La Pista provoca un gran pique entre Juan Ibáñez y Damián Moyá

En cada visita de Juan Ibáñez y Damián Moyá, el momento más esperado es su cara a cara en La Pista. Con su sentido del humor característico y su espíritu competitivo, estos cara a cara suelen ser inolvidables.

En esta ocasión, ambos estaban tremendamente perdidos desde el primer momento. Pese a que los dos han intentado “tirar una a lo loco”, ninguno ha sido capaz de descifrar de qué canción se trataba.

De hecho, hasta que Roberto Leal no les ha dado el título dicho con otras palabras, ni siquiera se habían acercado. Damián ha sido más rápido, pero ha fallado por una palabra y Juan ha aprovechado esto para resolver. “¿¡Yo no he dicho eso!?”, gritaba su compañero cuando el presentador le ha dado los dos segundos al integrante del equipo azul. ¡Imperdible!