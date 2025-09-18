Manu revela el cambio con el que se ha renovado el plató de Pasapalabra: “Increíble”

Hay invitados que repiten tantas veces en Pasapalabra que, cuando les paran por la calle, les reconocen no por su profesión, sino por haber sido invitados en el concurso. Angy Fernández y Fernando Colomo lo han comentado en su regreso al programa, cuando Roberto Leal les ha dado la bienvenida. Se da la casualidad de que ambos han llegado para ayudar a Manu, que ha recuperado el color naranja tras su victoria en el pasado Rosco.

Sin embargo, el concursante madrileño ha cambiado de tema para hacer notar una novedad en el plató de Pasapalabra. “Increíble”, ha destacado. Roberto ha confirmado este “toquecito” a la decoración. “Queríamos darle una vuelta al plató, vamos a renovarlo”, ha explicado. Sin embargo, todo se ha quedado en un detalle bastante sutil.

Rosa también ha aplaudido este cambio, que se ha convertido en la sensación del arranque de este programa. ¿De qué se trata? Sólo los más observadores se han dado cuenta a la primera. ¡Dale al play!