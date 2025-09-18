Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 18 de septiembre

Manu revela el cambio con el que se ha renovado el plató de Pasapalabra: “Increíble”

Roberto Leal ha reconocido que querían darle la vuelta a la decoración del concurso, aunque todo se ha limitado a un detalle bastante sutil.

Alberto Mendo
Hay invitados que repiten tantas veces en Pasapalabra que, cuando les paran por la calle, les reconocen no por su profesión, sino por haber sido invitados en el concurso. Angy Fernández y Fernando Colomo lo han comentado en su regreso al programa, cuando Roberto Leal les ha dado la bienvenida. Se da la casualidad de que ambos han llegado para ayudar a Manu, que ha recuperado el color naranja tras su victoria en el pasado Rosco.

El lapsus de Rosa nada más empezar El Rosco: hasta Roberto Leal tiene que animarla

Sin embargo, el concursante madrileño ha cambiado de tema para hacer notar una novedad en el plató de Pasapalabra. “Increíble”, ha destacado. Roberto ha confirmado este “toquecito” a la decoración. “Queríamos darle una vuelta al plató, vamos a renovarlo”, ha explicado. Sin embargo, todo se ha quedado en un detalle bastante sutil.

Rosa también ha aplaudido este cambio, que se ha convertido en la sensación del arranque de este programa. ¿De qué se trata? Sólo los más observadores se han dado cuenta a la primera. ¡Dale al play!

