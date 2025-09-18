La euforia de Rocío Madrid al reconocer la canción en La Pista: “¡Que me emociono!”

Las canciones de este programa en La Pista de Pasapalabra se les han resistido tanto a los invitados como a los concursantes. Rosa se ha llevado el duelo contra Manu sólo cuando Roberto Leal ha dado el título con otras palabras, aunque peor aún les ha ido a Angy Fernández y a Gonzo. Se han quedado plantados y sin segundos al no reconocer ‘Un ramito de violetas’.

Quien mejor lo ha hecho es Rocío Madrid, que incluso podría haber firmado un pleno. Sin embargo, la canción se le ha quedado en la punta de la lengua y su duelo contra Fernando Colomo ha continuado. La victoria no se le ha escapado a la invitada tras escuchar el segundo fragmento. Entonces sí, se ha desmelenado cantando ‘Bonito es’: “¡Que me emociono!”.

“Pues no la he bailado yo veces”, ha comentado Rocío. Roberto también parece tener este temazo en su playlist: “Ésta es de las nuestras”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!