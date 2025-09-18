Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 18 de septiembre

La euforia de Rocío Madrid al reconocer la canción en La Pista: “¡Que me emociono!”

La invitada la tenía en la punta de la lengua desde el principio, aunque no ha sido hasta después del segundo fragmento cuando la ha recordado. ¡Y se ha desmelenado!

La euforia de Rocío Madrid al reconocer la canción en La Pista: “¡Que me emociono!”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Las canciones de este programa en La Pista de Pasapalabra se les han resistido tanto a los invitados como a los concursantes. Rosa se ha llevado el duelo contra Manu sólo cuando Roberto Leal ha dado el título con otras palabras, aunque peor aún les ha ido a Angy Fernández y a Gonzo. Se han quedado plantados y sin segundos al no reconocer ‘Un ramito de violetas’.

¡Plantados! Así se quedan Angy Fernández y Gonzo en La Pista por ‘Un ramito de violetas’

Quien mejor lo ha hecho es Rocío Madrid, que incluso podría haber firmado un pleno. Sin embargo, la canción se le ha quedado en la punta de la lengua y su duelo contra Fernando Colomo ha continuado. La victoria no se le ha escapado a la invitada tras escuchar el segundo fragmento. Entonces sí, se ha desmelenado cantando ‘Bonito es’: “¡Que me emociono!”.

“Pues no la he bailado yo veces”, ha comentado Rocío. Roberto también parece tener este temazo en su playlist: “Ésta es de las nuestras”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La euforia de Rocío Madrid al reconocer la canción en La Pista: “¡Que me emociono!”

La euforia de Rocío Madrid al reconocer la canción en La Pista: “¡Que me emociono!”

¡Plantados! Así se quedan Angy Fernández y Gonzo en La Pista por ‘Un ramito de violetas’

¡Plantados! Así se quedan Angy Fernández y Gonzo en La Pista por ‘Un ramito de violetas’

Manu revela el cambio con el que se ha renovado el plató de Pasapalabra: “Increíble”

Manu revela el cambio con el que se ha renovado el plató de Pasapalabra: “Increíble”

v
Exclusiva

Fernando Esteso, sobre los divorcios: "No soy machista, a veces la mujer no quiere terminar contigo, sino acabar contigo"

modelos
A debate

Ser modelo infantil: ¿Negocio de los padres o vocación infantil?

padre okupa
Herencias

“Mi padre es el okupa de mi casa, ha falsificado la firma de mi madre"

El día que muere la madre de Rocío, los problemas por la herencia aparecen. Ha denunciado a su padre por vivir en la casa que ella ha heredado.

sd
Al detalle

Aparece el menor fugado de casa, junto a un adulto: hablamos con su padre

Marc desapareció voluntariamente el pasado lunes y, tras dos días, se le ha encontrado junto a un hombre que le ha acogido. ¿Por qué dicho adulto no informó a la policía?

a

Una madre mata a su hija discapacitada: “Para juzgar a una persona, hay que conocer su mochila"

Mika

"Es una caja de sorpresas": así definen Pablo, Yatra y Malú a Mika en su estreno como coach de La Voz

alquiler

Alquiler de habitaciones, a precio de vivienda: “650 euros, cinco personas"

Publicidad