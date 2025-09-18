Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 18 de septiembre

¡Plantados! Así se quedan Angy Fernández y Gonzo en La Pista por ‘Un ramito de violetas’

Ninguno de los invitados ha conseguido acertar esta canción, aunque es verdad que tenía la dificultad de ser una versión menos conocida.

Alberto Mendo
Publicado:

Angy Fernández ha regresado a Pasapalabra feliz, revelando incluso que estaba ilusionada con jugar La Pista, su prueba favorita. Toda esa alegría se ha venido abajo cuando ha empezado su duelo contra Gonzo. Les ha tocado una canción de 1974, aunque ha sonado una versión del año 1981, y el primer fragmento les ha dejado completamente en blanco.

Con un poco más de música, Angy se ha lanzado a cantar ‘Esta cobardía’, de Chiquetete, pese a saber que no era. Le ha dado pie a Roberto Leal a revelar que el cantante es Manzanita, por lo que empezaba a acercarse.

Parecía que ya iba a ser clave el título dicho con otras palabras: “Un manojo de flores malvas”, ha dicho el presentador. Sin embargo, tanto Angy como Gonzo han comenzado inexplicablemente a liarse. ¡Y eso que Roberto les ha contado que se trata de violetas! Al final, los dos invitados se han quedado plantados y sin puntos, pero dejando un momento divertidísimo. ¡Revívelo en el vídeo!













