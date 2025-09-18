La duda con la que Manu deja escapar la victoria en El Rosco: “Ya no me atrevo”

¿Es mejor quedarse con la duda o arriesgar? La respuesta parece evidente: depende de la situación. Manu se ha encontrado con este gran dilema en El Rosco, cuando estaba empatado con Rosa a 21 aciertos y un fallo. El duelo ha sido el broche a un programa con un nuevo cuarteto de invitados, con momentos tan divertidos como el duelo entre Angy Fernández y Gonzo en La Pista. ¡Plantados por no reconocer ‘Un ramito de violetas’!

Rosa, con cinco segundos más acumulados durante las pruebas, ha sido quien ha comenzado este Rosco. La gallega, al igual que Manu, ha comenzado con buen ritmo. Sin embargo, se ha visto frenada en su segundo turno cuando se le ha indigestado la “legumbre”.

Podrían haber reaparecido los fantasmas del programa anterior, cuando un lapsus condicionó toda la prueba, pero esta vez Rosa ha recuperado la serenidad y la concentración. Ha llevado la iniciativa durante la primera vuelta, aunque ha sido inevitable que los marcadores terminaran ajustándose.

La sorpresa ha llegado cuando Manu, empatado a 21 aciertos con Rosa pero sin fallos, ha arriesgado y ha fallado. Después, ha preferido plantarse. Tenía opciones para una letra más y ha comprobado que era correcta. “Ya no me atrevo”, le ha explicado a Roberto Leal. ¡Revive este emocionante Rosco en el vídeo!