La ley de Murphy se ceba con Orestes en ‘La Pista’: “Siempre que me adelanto…”

Los guionistas de ‘Pasapalabra’ están poniendo a prueba, más que nunca, la melomanía de Orestes y de Rafa en ‘La Pista’. Han elevado la dificultad de las canciones a las que se enfrentan y la que han escuchado esta vez es de nivel alto.

En el caso del burgalés, sufre además una particular ley de Murphy en esta prueba: “Siempre que me adelanto es cuando no la tengo”. Por eso, tras el segundo fragmento musical, no ha tenido más remedio que ceder el turno a su rival. Sin embargo, Rafa tampoco llegaba a dar con la letra a pesar de empezar a reconocer el tema: “Con esta pista estoy sufriendo”.

Roberto Leal ha terminado dando el caramelo del título en español para traducirlo en inglés. ¿Quién aprovechará el regalo? ¡No te lo pierdas en el vídeo!