Ismael Serrano se pone reflexivo: “Me pongo triste aunque no quiera”

Cada tarde a eso de las 20:00 horas llega un momento de felicidad porque llega Pasapalabra. Para los invitados, visitar el plató también es un motivo de alegría. “Estoy muy contenta”, ha asegurado Eva Hache. Ese comentario tan cotidiano ha dado paso a una curiosa conversación con Roberto Leal, que se ha metido en un laberinto.

“En la tele sí estamos contentos casi siempre”, ha afirmado el presentador, a lo que la actriz ha apostillado: “Porque queremos”. “Hay que estar contentos en la vida”, ha añadido, cada vez en tono más reflexivo.

Acto seguido, Ismael Serrano se ha apuntado a esta charla. “Yo no siempre estoy alegre, a veces me pongo triste”, ha comentado, lo que Eva ha achacado a su profesión. “Claro, me pongo triste aunque no quiera”, ha reconocido el cantautor. ¡No te pierdas esta curiosa conversación en el vídeo!