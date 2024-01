A Inma Cuevas le puede la ansiedad en Pasapalabra: “Perdóname, Moisés, por favor”

La presión en Pasapalabra es máxima y no sólo cuando llega El Rosco. Sumar segundos en las pruebas es también muy importante y los invitados sienten el compromiso de ayudar a los concursantes. Por eso, se producen anécdotas como la que ha protagonizado Inma Cuevas en Palabras Cruzadas.

Los equipos, tanto el azul como el naranja, se han encontrado con los nombres de los grupos divididos en dos columnas y, como pistas, con versos de sus canciones. Entre los azules, ha reinado el despiste, con respuestas sorprendentes: Roberto Álamo ha atribuido el clásico de Camela “sueño contigo, ¿qué me has dado?”… ¡a Barricada! Y Moisés no se ha dado cuenta de que “pero no se está tan mal, este gris no es el final” corresponde a la cabecera de Pignoise para Los hombres de Paco.

Así ha comenzado la prueba y, como los segundos iban pasando sin aciertos, ha comenzado a cundir la ansiedad. Inma se ha adelantado una primera vez cuando le tocaba a Moisés, aunque Roberto Leal ha respetado el turno porque los dos han dado a la vez la respuesta correcta. La invitada ha vuelto a hacerlo ya casi al final, en este caso con ambos dando un grupo equivocado.

“Perdóname, Moisés, por favor”, le ha pedido Inma al concursante. Roberto ha señalado: “Os puede el ansia viva”. ¡No te pierdas en el vídeo cómo ha ocurrido!

Moisés y Óscar se han vuelto a enfrentar en El Rosco. El bote, de 1.348.000 euros, sigue haciéndose derogar, y los dos siguen luchando por conseguirlo.

Ambos concursantes han destacado en este duelo: uno por su exhibición de primera vuelta con 21 aciertos, otro al firmar un turno de diez letras consecutivas. ¿Quién de los dos habrá ganado?