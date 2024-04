La indignación de Miguel Lago ante la victoria de Supremme de Luxe en La Pista: “¿Cómo le ponéis esto?”

Los invitados de este programa vienen directos de Tu cara me suena y, sin abandonar la música, se enfrentan a La Pista de Pasapalabra. Miguel Lago y Supremme de Luxe se han batido en un duelo intenso, pero muy corto.

La drag queen solo ha necesitado los primeros acordes para reconocer 'Always on my mind' de Pet Shop Boys. ¡No le ha dejado opción a Miguel! "Es que, ¿cómo le pones los Pet Shop Boys a Supremme de Luxe?", ha dicho el humorista, indignado tras la aplastante derrota. Miguel le ha pedido a Roberto Leal música más clásica, como la de Bertín Osborne, pero no ha sido excusa para la cantante.

“Esa también te la canto”, ha asegurado Supremme, quien demostró el pasado viernes en Tu cara me suena que podía con eso… ¡y más! ¡Revive el momento en el video!