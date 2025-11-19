A Hugo Salazar le sube ‘La bilirrubina’: saca a bailar a Roberto Leal... ¡sin saber si ha acertado!

El pique más emocionante de este programa en La Pista estaba en el tercer duelo de este Pasapalabra. Con una victoria para Alejandra Osborne y otra para Hugo Salazar en las tardes anteriores, la balanza se iba a desequilibrar con la nueva canción. Por si fueran pocos alicientes, Roberto Leal les ha avisado de que era “muy conocida”.

El presentador tenía razón y los dos invitados lo han comprobado en cuanto ha sonado el primer fragmento. Hugo ha sido más rápido con el pulsador y lo ha empezado a celebrar incluso antes de responder, mientras Alejandra se lamentaba: “¡No vale!”. Parece que se pasó el efecto de la suerte del principiante tras el pleno de su estreno en el concurso.

Hugo ha empezado a cantar ‘La bilirrubina’ y su euforia se ha desatado. Incluso se ha acercado a Roberto y se ha puesto a bailar con él este merengue… ¡sin saber si había acertado! “Nunca me habían sacado a bailar antes de decir que era correcta”, ha reconocido el presentador. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!