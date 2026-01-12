Antena3
El grito de Adriana Abenia que casi le cuesta a Roberto Leal un infarto: “No me des estos sustos”

La presentadora se ha quedado muy cerca de resolver el panel del ¿Dónde Están? dedicado a Álvaro Soler, una tarea que Manu ha completado.

El grito de Adriana Abenia que casi le cuesta a Roberto Leal un infarto: “No me des estos sustos”

Alberto Mendo
Dos cantantes españoles, ambos de muchísimo éxito, han sido los protagonistas de los paneles del ¿Dónde Están? en Pasapalabra. Le tocaba elegir a Rosa y, asesorada por María Jesús y su acordeón, se ha quedado con Abraham Mateo, dejando que el equipo de Manu jugara con Álvaro Soler. En ambos casos, se han encontrado tras los números con palabras que aparecen en los títulos de sus canciones.

Rosa ha hecho “muy fácil” su panel, como ha comentado Roberto Leal, porque lo ha resuelto a su segundo intento. El talismán de María Jesús, un colgante con forma de su inseparable acordeón, parece que ha ayudado para asegurar unos segundos vitales que mantuvieran los marcadores igualados.

El secreto del colgante que María Jesús y su acordeón luce en Pasapalabra: “Me lo regaló mi padre”

Además, el equipo azul también ha hecho sus deberes con Álvaro Soler de forma rápida. Adriana Abenia se ha quedado muy cerca de completar el panel, tanto que ha lanzado un sonoro grito cuando ha fallado. Manu ha completado la tarea, pero casi había provocado un infarto a Roberto. “No me des estos sustos”, ha comentado el presentador, con la mano en el corazón.

