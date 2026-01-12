¡Podría haber tenido 24 aciertos! Rosa no se complica El Rosco tras el estrepitoso lapsus de Manu

Rosa se ha instalado en el color naranja en los primeros programas del año en Pasapalabra. Aunque ha concedido algún empate, aún no ha perdido en lo que va de 2026 y en este duelo contra Manu incluso habría podido conseguir su tercer 24. Se ha plantado con 22 aciertos, que han sido suficientes ante el intento de remontada de su rival. Suficiente amago de infarto ha tenido Roberto Leal con el grito que Adriana Abenia había dejado en el ¿Dónde Están? al quedarse muy cerca de completar el panel.

Manu ha comenzado esta vez El Rosco, con sólo cinco segundos de ventaja, y su arranque ha sido muy bueno, con un turno de cuatro respuestas y el siguiente de seis. Rosa se ha encargado después de mantener el duelo igualado e, incluso, de liderarlo al final de la primera vuelta, que ha completado con 20 aciertos. Además, ha sumado uno más en esa misma jugada.

A punto ha estado Manu de empatar, pero ha tenido un estrepitoso lapsus al responder con una palabra que estaba en el enunciado. Tras ese fallo, ambos concursantes han pasado un largo rato ocultando sus cartas, hasta que Rosa ha sacado otro as y se ha plantado. Cuando Roberto ha revelado las respuestas pendientes, la concursante gallega se ha dado cuenta de que, con un poco de suerte, podría haberse quedado a sólo una letra del bote de 2.608.000 euros. ¡No te lo pierdas en el vídeo!