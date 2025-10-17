Esta talent no se da cuenta de que Pablo López pulsa el botón: “¿Te has girado?”

Sofía, más conocida como ‘Sisi’, fue una de las grandes sorpresas de la noche en La Voz. La artista subió al escenario para interpretar ‘Contigo’ de Joaquín Sabina, una canción cargada de sentimiento que hizo suya desde la primera nota.

Durante la actuación, Malú no pudo evitar emocionarse: “Tiene algo especial”, comentó con una sonrisa, mientras el resto de los coaches seguían atentos cada verso.

Pablo López, indeciso, esperó hasta el último instante para pulsar el botón, justo antes de que terminara la canción.

El momento más tierno llegó cuando Sisi terminó de cantar sin saber que Pablo López había pulsado el botón en la última nota de la canción: “¿Te has girado?”, preguntó la talent al ver que el público coreaba el nombre de Pablo.

Pablo López afirmó que se había girado y la talent estalló de emoción: “No fue tu mejor actuación”, le dijo el malagueño, pero estaba claro que tiene algo especial por lo que Pablo se impulsó a girarse. ¡Bienvenida a La Voz!