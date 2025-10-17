Mejores momentos | Audiciones
¡Piel de gallina en La Voz!: Malú y Pablo emocionan al público uniendo sus voces en el escenario
Los coaches protagonizaron uno de los momentos más especiales de la noche al interpretar juntos ‘SOS’ de Falete. Una actuación llena de complicidad, emoción y amistad que conmovió al público y a sus compañeros.
El plató de La Voz vivió una noche mágica con una actuación inesperada que puso la piel de gallina a todos los presentes.
Malú y Pablo López, amigos y compañeros de profesión desde hace años, se subieron juntos al escenario para cantar ‘SOS’ de Falete, regalando una de las interpretaciones más emotivas de la temporada.
Ambos coaches derrocharon complicidad y sensibilidad, fusionando sus voces en una versión llena de fuerza, respeto y sentimiento. La emoción fue palpable en el público y entre los propios compañeros de sillón rojo, en el que vimos a Yatra cerrar los ojos para sentirlo.
Al terminar, Pablo López no pudo contener la emoción y confesó con una sonrisa: “Siento que la vida me sonríe”, en referencia a lo especial que es siempre compartir escenario con Malú, una de sus grandes amigas dentro y fuera del programa. ¡Nos ha encantado!
