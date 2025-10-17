¡Piel de gallina en La Voz!: Malú y Pablo emocionan al público uniendo sus voces en el escenario

El plató de La Voz vivió una noche mágica con una actuación inesperada que puso la piel de gallina a todos los presentes.

Malú y Pablo López, amigos y compañeros de profesión desde hace años, se subieron juntos al escenario para cantar ‘SOS’ de Falete, regalando una de las interpretaciones más emotivas de la temporada.

Ambos coaches derrocharon complicidad y sensibilidad, fusionando sus voces en una versión llena de fuerza, respeto y sentimiento. La emoción fue palpable en el público y entre los propios compañeros de sillón rojo, en el que vimos a Yatra cerrar los ojos para sentirlo.

Al terminar, Pablo López no pudo contener la emoción y confesó con una sonrisa: “Siento que la vida me sonríe”, en referencia a lo especial que es siempre compartir escenario con Malú, una de sus grandes amigas dentro y fuera del programa. ¡Nos ha encantado!